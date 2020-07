Area nord, due ospedali dello stesso livello: sei sindaci plaudono

'Nel futuro dell’Area Nord ci saranno due ospedali, Carpi e Mirandola, di pari livello. Questo uno dei passaggi più importanti dell’Ordine del Giorno presentato oggi dal Presidente della Conferenza, che mette nero su bianco, dopo le risorse stanziate per lo stesso scopo dalla Regione, quello che è sempre stato un nostro obiettivo, su un tema delicato come quello della Sanità, in merito al quale purtroppo la disinformazione e la strumentalizzazione a fini politici sono spesso troppo diffuse'.



Lo affermano in una nota congiunta i sindaci dei comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, San Possidonio e San Prospero commentando l'obiettivo espresso dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, che si è tenuta ieri mattina



“Superiamo una volta per tutte un’ipotesi come quella dell’ospedale baricentrico, e con gli ospedali di Carpi e Mirandola di pari livello, oggi e in futuro, ci concentriamo da subito sugli obiettivi contenuti nel documento, nell’interesse della collettività che, a maggior ragione dopo i mesi di emergenza, chiede e merita la centralità di una Sanità Pubblica di assoluta qualità ed efficienza' - continuano i sindaci



'Potenziare la rete formativa e di ricerca, quella ospedaliera, integrandola con strutture intermedie, servizi e percorsi ospedale-territorio, l'attenzione al reclutamento del personale, il ritorno delle attività sanitarie pre Covid-19 e dei punti prelievo, l'attuazione concreta degli investimenti programmati, sono solo alcune delle sfide, già affrontate da dicembre in sede di Conferenza Territoriale Socio Sanitaria, che ci attendono come amministratori, e intendiamo affrontarle con la stessa serietà e coerenza grazie alle quali si attuerà il potenziamento dell’ospedale di Mirandola, onorando una promessa fatta ai cittadini dell’Area Nord'