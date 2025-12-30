Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Arresto di Adel Abu Rawwa, Platis, Capezzera e Severi: 'In passato ha spesso giustificato Hamas'

'Parliamo di un soggetto radicato da anni nel tessuto sociale locale, portatore di ruoli informali di guida e riferimento'

'Gli avvenimenti giudiziari di questi giorni, che hanno portato all’arresto a Sassuolo di Adel Abu Rawwa nell’ambito di un’indagine per raccolta e trasferimento di fondi in favore di Hamas, impongono una riflessione seria e responsabile anche alla luce delle dichiarazioni pubbliche rilasciate dallo stesso soggetto in passato. In particolare, desta forte preoccupazione il contenuto di un’intervista rilasciata circa quindici anni fa e ancora reperibile online, nella quale Abu Rawwa esprimeva giudizi e valutazioni che vanno ben oltre la mera solidarietà umanitaria verso la popolazione palestinese, arrivando a rappresentare Hamas in termini positivi e legittimanti'. Così Antonio Platis, vice coordinatore Forza Italia in Emilia-Romagna, Davide Capezzera, capogruppo Forza Italia Sassuolo e Claudia Severi, coordinatrice Forza Italia Sassuolo.

'Nell’intervista, Abu Rawwa affermava infatti testualmente che: “Ridurre Hamas all’intervento di resistenza sarebbe sbagliato: Hamas è anche istruzione, sanità, previdenza sociale, assistenza ai bisognosi. È il tentativo di fare il possibile per il proprio popolo, di dare una speranza”. E ancora, descriveva Hamas come un soggetto che:“tende al dialogo, senza però rinunciare ai propri principi”,

contribuendo così a una narrazione che attenua o rilegge il carattere violento e terroristico dell’organizzazione, oggi riconosciuta come tale dall’Unione europea e dall’ordinamento italiano.
Ulteriore motivo di inquietudine riguarda il fatto che lo stesso Abu Rawwa si definiva “giudice di cause familiari”, senza che risulti alcun incarico riconosciuto dall’ordinamento italiano. Resta pertanto da chiarire in quale contesto tale funzione sarebbe stata esercitata: se all’interno di strutture informali, tribunali religiosi non riconosciuti o ambienti legati a luoghi di culto, con possibili profili di incompatibilità rispetto ai principi fondamentali dello Stato di diritto - continuano Platis, Severi e Capezzera -. Risulta noto, inoltre, che Abu Rawwa é inserito da molti anni nella comunità islamica locale di Sassuolo, svolgendo ruoli di riferimento e, secondo quanto emerso dalle indagini, anche attività di predicazione. Alla luce delle frasi sopra richiamate, appare doveroso interrogarsi se e in che misura tali prediche abbiano potuto veicolare messaggi di sostegno, diretto o indiretto, ad Hamas, coerentemente con le posizioni da lui stesso espresse pubblicamente. Nel pieno rispetto della presunzione di innocenza e della libertà religiosa, si esprime tuttavia una ferma preoccupazione per il quadro complessivo che emerge: un soggetto radicato da anni nel tessuto sociale locale, portatore di ruoli informali di guida e riferimento, che in passato ha manifestato pubblicamente una visione favorevole o giustificativa di Hamas e oggi al centro di una grave indagine per finanziamento al terrorismo.
Si auspica pertanto che la magistratura e le autorità competenti facciano piena luce, non solo sui flussi finanziari contestati, ma anche sull’insieme delle attività svolte, dei ruoli ricoperti e dei messaggi diffusi nel tempo, affinché siano tutelati la sicurezza dei cittadini, la legalità e la convivenza civile'.

Buon pari del Sassuolo a Bologna

Fondi ad Hamas: 560mila euro nascosti in un garage a Sassuolo

Inchiesta fondi Hamas, Platis e Capezzera (FI): 'Far luce su finanziamenti ad associazioni islamiche del territorio'

Bertoldi (Lega): 'Hamas è tra noi, un allarme che non può essere ignorato'

Finanziamenti ad Hamas, arresto a Sassuolo. Il sindaco: 'Sia l'ora del rispetto delle regole'

Terrorismo, finanziamenti dall’Italia ad Hamas: un arresto a Sassuolo

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Ordine Ingegneri assemblea infuocata: il caso-sede e la trasparenza che manca. Il bilancio passa a maggioranza

Modena ricorda l'ex sindaco Rubes Triva

Il presidente del Senato celebra il Msi: 'Nostalgia per una storia indegna'

'Finanziamenti ad Hamas: contro di me menzogne costruite per delegittimarmi, ma io non mi fermo'

