Articolo Uno: 'Non voteremo al referendum. Ecco perchè'

'In vista del “referendum sulla giustizia” sentiamo il dovere di dire la nostra. Tutte le 60 tra donne e gli uomini che compongono la Direzione Provinciale di Articolo Uno Modena non si recheranno alle urne o, nei Comuni in cui si vota per le amministrative, non ritireranno le schede dei referendum. Spiace, lo facciamo con un certo disagio, rispettosi come siamo dell'istituto referendario ma in questo caso pensiamo sia l'unico comportamento appropriato, utile per segnalarne l'abuso e l'uso pretestuoso che i promotori, il gruppo dirigente del centro-destra, ne sta facendo'. A intervenire in questi termini in vista del Referendum suulla giustizia di domenica è Articolo Uno Modena.'Siccome siamo consapevoli che i nostri avversari politici del centro-destra per questa nostra posizione parleranno di “mancanza di rispetto per la partecipazione, per la democrazia” diciamo sin d'ora che noi rispettiamo tutte le cittadine e cittadini che vorranno recarsi alle urne, che da parte nostra nessuno mai 'saluterà' il, probabile, mancato raggiungimento del quorum con un 'ciaone'.'Come negarlo, tanti hanno vissuto sulla loro pelle il malfunzionamento della giustizia. A nessuno sfuggono eccessi di protagonismo di alcuni magistrati, l'esistenza di procedimenti con obiettivi più mediatici, la scarsa tendenza ad esercitare in maniera efficace i procedimenti disciplinari, alcune distorsioni prodotte dalla Legge Severino (ma il principio è sacrosanto) ma mettere sotto attacco la Magistratura, mettere in dubbio l'autonomia della Magistratura tutta e quasi teorizzare l'assoggettamento alla politica, pensare di limitare la libertà civile dei magistrati è una operazione sbagliata e potenzialmente devastante per i delicati equilibri costituzionali. Gli obiettivi veri delle parti politiche che hanno promosso questi referendum sono questi, non altri e sono lontani dai problemi dei cittadini normali - chiude Articolo Uno -. Gli esiti della genesi politicista e tutta interna ai “palazzi romani” di questi referendum era scontato, se ne lamentano anche i promotori: diffuso disinteresse delle e dei cittadini per dei referendum avvertiti come lontani dai loro problemi quotidiani (lavoro e salari, carburante, bollette, pandemia, guerra... arrivare a fine mese insomma). Molti cittadini,e noi tra questi, pensano che questioni così tecniche, così difficili da tenere in equilibrio debbano vedere una regolazione ragionata e competente, di legge, in Parlamento, non con un secco 'sì' o un 'no', opzioni che poco si prestano a regolare con questioni così tecniche e complesse. Il Parlamento sta discutendo la “Riforma Cartabia”, sia quello il luogo in cui regolare le questioni da cambiare e per il resto non compreso si sviluppino azioni parlamentari congrue'.