Ascari (M5S) contro Israele: 'Usare fame come arma di guerra è crimine contro l’umanità'

'Il Movimento 5 Stelle della Provincia di Modena rinnova con forza il proprio impegno in difesa del popolo Palestinese, vittima da mesi di una tragedia umanitaria che non può più essere ignorata e sarà presente in piazza, il prossimo 2 giugno. Di fronte alla guerra condotta dal governo di Netanyahu, che con una potenza militare devastante sta colpendo indiscriminatamente una popolazione civile di milioni di persone, riteniamo doveroso alzare la voce per chiedere la fine immediata delle ostilità, il rispetto del diritto internazionale e il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese' - così in una nota il M5S.'Il M5S ha da tempo intrapreso un’azione concreta nei territori, depositando mozioni, alcune già approvate, alcune al protocollo o altre in discussione nei vari consigli comunali di Modena e provincia, riguardanti il Riconoscimento dello Stato di Palestina con la condanna delle azioni del governo Israeliano e la mozione contro il programma ReArm Europe, che impegna sindaci e giunte locali a chiedere la sostituzione integrale del piano con un piano di rilancio centrato su investimenti strategici per l’Unione Europea. Queste iniziative sono la dimostrazione di un impegno politico coerente, volto a contrastare la normalizzazione della guerra, a promuovere la pace e a denunciare senza ambiguità i crimini contro l’umanità.Per questo, il M5S Provinciale ha aderito con ferma convinzione all’Assemblea Popolare organizzata dall’Associazione Modena per la Palestina, in programma a Modena, in piazza Grande il prossimo 2 giugno. A rappresentare il MoVimento 5 Stelle saranno presenti attivisti, portavoce locali e la Deputata modenese Stefania Ascari, da sempre in prima linea nella denuncia di quello che definiamo senza esitazione un genocidio ai danni del popolo palestinese, sotto gli occhi del mondo'.'Sono stata al valico di Rafah, al confine con la Striscia di Gaza, con una delegazione di parlamentari dell'intergruppo per la pace tra la Palestina e Israele, che presiedo e coordino, e con ONG, giornalisti e accademici. E ho visto l’inferno - afferma la deputata modenese del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, in missione al valico di Rafah dal 16 al 19 maggio insieme all’intergruppo parlamentare per la pace tra Israele e Palestina che presiede e alle associazioni AOI, ARCI e Assopace Palestina -. Dietro quel cancello ci sono migliaia di uomini, donne e bambini intrappolati sotto le bombe, senza cibo né acqua, privati di ogni diritto. Gaza sta morendo, e la comunità internazionale resta a guardare.Abbiamo visto con i nostri occhi i camion carichi di aiuti umanitari bloccati sotto il sole, lasciati marcire. Tonnellate di cibo e medicinali che potrebbero salvare vite, ma che restano fermi per volontà dello Stato terrorista Israele. Una volontà chiara: usare la fame come arma di guerra. È un crimine contro l’umanità'.