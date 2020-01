Assalto a portavalori al GrandEmilia, bottino 200mila euro

Tre banditi armati di fucile questa mattina intorno alle 8.30 hanno messo a segno una rapina ai danni del centro commerciale Grandemilia di Modena. Vittime le guardie giurate Coop Service che stavano portando denaro a bordo del furgone portavalori in una zona pare non coperta da videocamere. Gli uomini, a volto coperto e armati di fucile, hanno minacciato una delle guardie impossessandosi dei sacchi col contante. I banditi si sono allontanati su una Alfa Romeo Giulietta dopo aver rubato anche la pistola di una guardia giurata e inseguiti da un altro furgone portavalori che però ha finito la propria corsa contro una aiuola.

L’auto è stata ritrovata in via Viazza di Ramo, bruciata.

Sul posto i carabinieri: il bottino ammonterebbe a circa 200mila euro.