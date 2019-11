'Assistenti sociali minacciati, piena solidarietà. Su Bibbiano Pd non parli di raffreddore'

'Gli Assistenti Sociali per i minori di Ferrara il 29 ottobre 2019 sono stati minacciati attraverso la consegna di una busta anonima contenente un proiettile: c ondanniamo in modo assoluto e fermo questo grave atto intimidatorio e auspichiamo che le forze dell’ordine possano risalire in tempi brevi ai responsabili di questo gesto'.

Così in una risoluzione a doppia firma presentata oggi in Regione i consiglieri regionali Andrea Galli di Forza Italia e Fabio Callori di Fratelli d'Italia. 'Ciò che sta emergendo dall’inchiesta Angeli e Demoni, come più volte ribadito, rischia di gettare una luce opaca su un intero settore, mentre è evidente come la maggior parte degli Assistenti Sociali emiliano-romagnoli svolgano in modo serio professionale il loro lavoro. Queste ombre ingiustificate su una intera categoria sono alimentate non dal desiderio di fare chiarezza di chi denuncia i fatti di Bibbiano, quanto viceversa da chi minimizza gli errori commessi, scaricando le responsabilità dei singoli e del Sistema politico che li elevava a modello'.

Galli e Callori chiedono che il Pd si unisca al voto favorevole a questa Risoluzione. 'Proponiamo un testo condiviso col quale ribadire la necessità di fare piena luce sull’inchiesta Angeli e Demoni e respingere ogni tentativo di ridurre atti irresponsabili e gravissimi commessi su famiglie e minori a un semplice ‘raffreddore’ come affermato in modo quantomeno improvvido dal presidente della Commissione tecnica regionale Giuliano Limonta - affermano i due esponenti del centrodestra -. Proprio a tutela della stragrande maggioranza degli assistenti sociali che svolgono onestamente il proprio lavoro, occorre isolare le mele marce ed evitare di minimizzare i fatti emersi nella ordinanza del Gip relativa alla inchiesta su Bibbiano . Speriamo il Pd voglia sottoscrivere questa posizione evitando ogni strumentalizzazione politica'.