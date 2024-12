Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Annamaria, negli anni, si è impegnata fattivamente affinché crescesse la conoscenza della terapia del dolore e si diffondesse la consapevolezza, anche tra i malati e le loro famiglie, che si può e si deve combattere il dolore inutile. Anche grazie ad Annamaria Mucciarini l’associazione è riuscita nell’obiettivo di far ottenere la qualifica di “Hub” regionale per il Centro di Terapia antalgica di Castelfranco Emilia - continua l'associazione -. La ricordiamo per l’attenzione per i più deboli, l’impegno sociale, la gentilezza d’animo e il sorriso con cui si è sempre spesa, con generosità, per la nostra, come per altre cause, a cui credeva fermamente. Le nostre più sentite condoglianze a sua figlia e a tutta la sua amatissima famiglia. L’associazione ha deciso di fare in sua memoria una donazione all’Hospice, uno dei progetti per i quali Annamaria si era molto impegnata'.