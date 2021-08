Ausl Modena: 'Probabilità contagio 6 volte superiore per non vaccinati'

'La vaccinazione si conferma una misura di protezione estremamente efficace, anche nell'ultima settimana i dati evidenziano che i non vaccinati hanno sei volte la probabilità di contagiarsi dei vaccinati, per questo dobbiamo fare il possibile per aumentare la copertura nella nostra provincia. Insieme alla vaccinazione occorre continuare a utilizzare la mascherina, igienizzare le mani ed evitare condizioni di assembramento. Faccio presente che nell'ultima settimana il 100% dei casi era di variante Delta'. A parlare è Davide Ferrari, direttore del Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda Usl di Modena.'I contagi avvengono in prevalenza per contatti in ambito familiare e domestico e in ambito amicale e, nell'ultimo periodo, vi sono molti casi legati al ritorno dalle vacanze' - continua Ferrari.Infine il dato della copertura vaccinale. Come noto, in Israele è iniziata la vaccinazione di massa con la terza dose dopo che il premier israeliano ha affermato che la copertura dopo due dosi dura solamente 5 mesi. Su questo Davide Ferrari non si espone. 'Non abbiamo dati specifici nostri sulla durata di copertura della vaccinazione - afferma il direttore del Dipartimento sanità pubblica -. Sono indagini dell'Istituto superiore sanità e aspettiamo questi studi, non abbiamo dunque elementi per dare una risposta di merito. Sono valutazioni che vanno fatte a livello nazionale'.