Autisti Seta, sotto la pioggia per i diritti

'Siamo scesi in piazza a Modena per chiede un definitivo cambio di rotta. Un servizio di trasporto pubblico efficiente per la cittadinanza si può avere solo alle condizioni di migliorare le condizioni normative e salariali del personale Viaggiante. I Lavoratori hanno chiesto a voce alta anche le elezioni RSU/RLS, altrimenti i vertici di Seta si devono assumere la responsabilità di convocare la nostra Organizzazione Sindacale ai prossimi incontri per decidere il futuro di centinaia di lavoratori' - hanno affermato i referenti USB



Il Vicesindaco Maletti, ascoltando le istanze esposte dai rappresentanti sindacali, ha affermato di avere già da lunedì un incontro sulla situazione con il sindaco, in attesa della presentazione del piano industriale.