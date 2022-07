'Autodromo di Modena, caro Muzzarelli non viviamo più nel '900'

'Il sindaco Muzzarelli giovedì 30 giugno in Consiglio comunale, a chiusura del dibattito sull’ ampliamento dell’autodromo di Marzaglia ha accusato gli oppositori del progetto di avere la testa nel passato e di essere incapaci di vedere il futuro. Da che pulpito, ci viene da dire. Non ha forse la testa nel passato chi, come il sindaco, continua a pensare che la crescita economica venga prima di tutto e ad essa possano essere sacrificate risorse naturali fondamentali come il suolo, la qualità dell’acqua e dell’aria, insieme alla vivibilità delle città e alla salute delle persone? Questa è una visione che ha riscosso un grande successo per tutto il secolo scorso, ma che l’acutizzarsi delle crisi climatica ed ecologica ha definitivamente affossato'. A intervenire in questi termini con una nota sono le associazioni FIAB Ambiente e Bicicletta di Modena, ISDE Modena, Italia Nostra Modena, Legambiente Modena circolo Angelo Vassallo e WWF Emilia Centrale sezione Modena.'Delle gare e di manifestazioni come “Dag dal gas” (giornate dedicate a “prove libere” in cui chiunque può sfrecciare con la propria auto sul circuito: un passatempo a dir poco discutibile in tempi di crisi energetica e scarsità di risorse fossili…) il sindaco Muzzarelli e l’apparato comunicativo comunale preferiscono evidentemente non parlare, quasi fossero delle attività secondarie. In realtà, insieme ad eventi promozionali aziendali e pubblicitari, negli ultimi anni hanno rappresentato oltre il 65% delle attività svolte nell’autodromo. Quelle sperimentali, green e non green, meno del 20%. Ma per l’autodromo di Marzaglia l’opacità in merito alle finalità non è una novità: nel 2008 era la pista Guida Sicura, adesso è il centro al servizio dell’auto del futuro - aggiungono le associazioni -. E a proposito di opacità sul progetto non si è cercata una maggiore partecipazione dei cittadini. Non ci riferiamo all’iter formale, ma al mancato coinvolgimento e l’informazione preventiva ai cittadini modenesi, in particolare i residenti di Marzaglia, che già sopportano disagi notevoli dalla convivenza con l’autodromo. Si sarebbero potute ricavare indicazioni importanti e migliorative da portare alla conferenza dei servizi. Si è preferito non farlo e mettere i cittadini davanti al fatto compiuto. Come ciliegina sulla torta, la recentissima modifica della legge urbanistica regionale “a consumo di suolo zero” consentirà di escludere gli ettari consumati per l’ampliamento dell’autodromo dal computo del consumo di suolo. Una prova di come si può azzerare il consumo di suolo… continuando a consumarlo'.