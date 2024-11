'Baby gang, Mezzetti si accorge del problema: meglio tardi che mai'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

smandruppati '. Bene questo risveglio pur tardivo, meno bene il cercare ancora una volta di gettare la palla altrove, scaricando le colpe sul Governo e su leggi troppo garantiste'. A parlare è il capogruppo di Forza Italia e candidato alle Regionali Piergiulio Giacobazzi.'Il tema delle baby gang a Modena è purtroppo noto da anni. Già nella relazione del 2022 e presente sul sito del Ministero della Transcrime research sulle Gang giovanili in Italia, era emerso un generale aumento delle Gang giovanili e veniva certificato come sulla provincia di Modena siano presenti tutte le varie tipologie di baby gang, dalla Daisan 2016 alla Sixteeen baby gang - continua Giacobazzi -.

A fronte di una realtà così complessa e grave, il Comune di Modena per anni si è limitato a un approccio 'morbido' finanziando progetti come l'educativa di strada che poco o nulla hanno contribuito a risolvere la situazione. Se è vero, come dice Mezzetti, che si vuole dare una svolta, si inizi a usare la polizia locale e gli strumenti che il Comune ha a disposizione, anche coinvolgendo le famiglie dei ragazzi. Invocare la riforma di leggi nazionali è solo un modo per non fare la propria parte'.