'Per quanto riguarda il Posto integrato, come evidenziato di recente dal sindacato della polizia locale Sulpl, la collaborazione con la Questura è di fatto stata cancellata venendo meno a quanto previsto dallo stesso Patto Modena città di sicura. Non è un problema di organici, ma di precisa volontà politica di non procedere in questa collaborazione sempre magnificata a parole ma mai messa in campo con continuità - chiude Galli - Sul fronte delle baby gang il sindaco invece di interrogarsi sui fallimenti della giunta precedente e sulla cosiddetta educativa di strada, butta la palla al Governo parlando di leggi eccessivamente garantiste. Una situazione che contribuisce a rendere intere zone della città, come la stazione di Modena, terra di nessuno con rischi concreti per la sicurezza delle centinaia di studenti che ogni giorno la frequentano'.