Bar Teatro Storchi, alla società di Mauro Rossi gestione triennale

Il Comune di Modena dopo la gara andata deserta lo scorso anno e l’esperienza di somministrazione di alimenti e bevande nelle serate di utilizzo della struttura per gli spettacoli affidata alla Pasticceria Remondini srl, giudicata positiva da Emilia Romagna teatro Fondazione che gestisce l’attività teatrale, ha deciso di accogliere la proposta di prosecuzione del servizio da parte della stessa società che, inoltre, si è impegnata a realizzare lavori di manutenzione straordinaria negli ambienti del bar per un investimento di circa 32 mila euro (Iva compresa).

Riapre dunque su queste basi il bar del Teatro Storchi. Il Comune ha concesso in uso a Pasticceria Remondini srl i locali del bar di largo Garibaldi (complessivamente 106 metri quadri di superficie) per tre anni a partire da gennaio 2020, per un canone annuo di 13.600 euro, mentre fino alla fine del 2019 potrà essere utilizzato solo uno spazio più piccolo (è previsto un canone di 300 euro).

I lavori di manutenzione rimarranno di proprietà del Comune al termine della concessione. Il costo dell’intervento verrà scomputato dal canone per un valore massimo di 26 mila e 500 euro. La concessione è rinnovabile alla scadenza per altri tre anni.



Ricordiamo che il titolare della Pasticceria Remondini è Mauro Rossi già proprietario di tre locali in piazza Roma: L’Osteria Rossi, la storica Pasticceria Remondini in largo San Giorgio, a pochi passi e la Gelateria Remondini.