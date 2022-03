Barcaiuolo (Fdi): 'No cittadinanza bimbi stranieri, serve meno ipocrisia'

'Muzzarelli usi meno ipocrisia nelle proposte e si interessi di Modena'. A intervenire sulla proposta del Comune di Modena di concedere la cittadinanza onoraria ai bambini stranieri è il consigliere regionale Fdi Michele Barcaiuolo.'L’Italia è al primo posto in Europa per la concessione di cittadinanza. La cittadinanza italiana deve essere la condivisione di un insieme fatto di valori, tradizione, identità e sistema sociale di leggi condiviso. Deve essere richiesta, meritata e celebrata: il punto di arrivo di un percorso, non il punto di partenza - afferma Barcaiuolo -. In Italia la legge non prevede nessuna forma di discriminazione tra minore con cittadinanza e minore straniero legalmente residente in Italia. Inoltre, la cittadinanza del minore deve seguire quella del genitore perché la gran parte degli Stati non riconosce la doppia cittadinanza e nel caso i genitori rientrassero nel proprio stato di provenienza, si ritroverebbero con l’anomalia del figlio privo della loro stessa cittadinanza. La sinistra continua ad utilizzare la cittadinanza italiana come pretesto per battaglie ideologiche e immigrazionistiche che alla fine penalizzano soltanto i ragazzi che a diciotto anni potrebbero, se vogliono, richiedere la cittadinanza italiana. Muzzarelli la smetta di interessarsi a queste operazioni propagandistiche e pensi piuttosto a Modena e a come convincere Hera a ridurre il costo delle bollette ai suoi cittadini'.