Bargi (Lega): 'Bluff di Bonaccini, non intende fare l'autonomia'

'Dove sono finite le 15 materie su cui il governatore uscente, Stefano Bonaccini, chiese autonomia e risorse al precedente Governo? Oggi si accontenta di una legge quadro che imporrà ulteriori rinvii, solo per compiacere il Pd al governo?'. Lo chiede il capogruppo Lega in Regione Emilia Romagna, Stefano Bargi, ricordando che oggi è l'anniversario dei referendum di Lombardia e Veneto e che domani il ministro Francesco Boccia sarà in audizione, proprio sul tema autonomia, in commissione Finanze alla Camera. 'Bonaccini da che il Pd è al governo ha svelato la vera natura del suo partito che, lo ricordiamo, si oppose anche ai referendum, trascinandoli - senza successo - in Corte Costituzionale. A due anni da quel voto, che fu un successo, è evidente a tutti la differenza tra la determinazione e la coerenza di governatori Fontana e Zaia e il compromesso al ribasso a cui invece si sta prestando Bonaccini. Compromesso - rimarca Bargi - che rischia di essere siglato nella segreteria del Pd e non nell'interesse dell'Emilia Romagna'.