Bertoldi è il nuovo capogruppo di Lega Modena in Consiglio comunale

Lega Modena ha un nuovo Capogruppo consiliare: Giovanni Bertoldi è stato eletto all'unanimità dai componenti del gruppo in sostituzione di Alberto Bosi che ha lasciato il Carroccio . A ricoprire il posto di vicecapogruppo - lasciato vacante proprio da Bertoldi - è stata eletta Barbara Moretti.'Ringrazio i colleghi per un incarico del quale avverto chiaramente tutti gli onori, ma ancor più gli oneri, in un momento molto complesso sul piano politico - ha subito commentato con soddisfazione Bertoldi -. Continuerò a dare il mio contributo e ad impegnarmi al massimo - come del resto ho sempre fatto da quando ho deciso di entrare in politica - non solo per rappresentare al meglio il gruppo di cui ora con grande orgoglio sono al vertice, ma anche per dar voce a tutti quei cittadini che troppo a lungo sono rimasti inascoltati e che riconoscono alla Lega il ruolo di opposizione all’attuale amministrazione modenese'.'Mi adopererò per portare all’attenzione del sindaco e della Giunta una serie di questioni spinose rimaste in sospeso, così come per intensificare le relazioni con i nostri referenti nel Governo, perché Modena resti al centro dell’agenda politica nazionale, soprattutto ora che sono in gioco i fondi del PNRR e che ci aspettiamo di ricevere uomini e mezzi per dare una risposta chiara alla crescente domanda di sicurezza in città' - ha concluso Bertoldi.