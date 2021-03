'Bilancio Comune fuori dalla realtà: cittadini spremuti come sempre'

“Propagandare un mancato aumento della tassazione in questo contesto economico e sociale è come spacciare un piccolo trucco per una grande magia. E, citando Dante proprio nella sua giornata, diremmo “Aguzza qui, lettor, ben li occhi al vero”… Perché la realtà è ben altra”.Così il capogruppo Forza Italia Piergiulio Giacobazzi sul voto negativo al bilancio della città.'La seconda manovra di bilancio del Muzzarelli bis ha dell’incredibile: prevedere un aumento di 3,4 milioni delle entrate tributarie nel 2021, dopo un anno pesantissimo che ha messo in ginocchio migliaia di cittadini e di imprese, è politicamente grave e rende, anche solo per questo, il bilancio di previsione fuori dalla realtà e da bocciare senza se e senza ma.Lo scorso anno avevamo contestato un aumento ingiustificato dell'addizionale comunale Irpef, già in piena pandemia, per 1,8 milioni di euro. Quest'anno, dopo un 2020 fatto di chiusure e di limitazioni che hanno portato allo stremo il tessuto economico e sociale, il Comune prevede per il 2021 un gettito maggiore in quasi tutte le voci di entrate di tasse e tributi: per l'Irpef 750.000 euro in più rispetto al 2020 e più di 3 milioni (a 17,3 a 20,4 milioni), rispetto al consuntivo 2019: in sintesi un bilancio che punta a spremere famiglie e imprese e non certo ad aiutarle a risollevarsi dalla crisi, come invece fa quello approvato ieri a Ferrara.Un bilancio, quello modenese, senza visione e prospettiva, frutto - conclude Giacobazzi - di un'amministrazione ferma su se stessa, come se il mondo non cambiasse o non fosse già cambiato, attenta solo ai numeri, limitata all'ordinaria amministrazione e politicamente senza visione su quelle sfide che impatteranno la nostra comunità nei prossimi mesi, legate alla crisi più imponente dal dopoguerra ad oggi'.