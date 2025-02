'Bilancio Comune Modena, chiediamo sacrificio minimo ai modenesi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In Consiglio comunale a Modena è il giorno della approvazione del Bilancio 2025-2027, una manovra che, come noto, vede un aumento delle tasse pari a 8 milioni di euro.

'Oggi variamo una manovra che chiede un sacrificio minimo ai modenesi con un intervento sulle aliquote Irpef - ha detto a margine nel punto stampa il sindaco Massimo Mezzetti -. Irpef che ritengo essere una tassa iniqua, ma che purtroppo è l'unica che abbiamo per aumentare le risorse ai fronte dei tagli del Governo. Non solo, abbiamo applicato questi aumenti con una esenzione totale per i redditi sotto i 15mila euro ed è la prima volta nella storia di Modena che accade. Al centrodestra che grida al lupo al lupo ricordo che a Ferrara, governato da una giunta di centrodestra, si è alzata l'Irpef al massimo (0,8%) senza applicare alcuna esenzione'.

'La verità - ha continuata Mezzetti - è che gli aumenti non erano evitabili e che anche i Comuni di centrodestra li hanno dovuti applicare. Questa questione va affrontata senza bandiere ideologiche: per mantenere un livello alto della quantità e qualità servizi gli enti locali sono obbligati a intervenire anche sulle tasse. Ne faremmo a meno se il Governo evitasse di farsi bello dicendo che non aumenta la pressione fiscale ma poi taglia sui trasferimenti'.'Aggiungo che anche sul fronte della spending review il Comune di Modena ha fatto la sua parte - chiude Mezzetti -. Lo sbilancio iniziale era infatti di 17 milioni e coi tagli interni lo abbiamo portato a 8 milioni: basti pensare sul fronte del contenimento della spesa che non abbiamo praticamente più auto di servizio'.