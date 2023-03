Bilancio Comune Modena, dal Quartiere Centro storico secca bocciatura

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Gravissima poi la scelta di colpire le famiglie lasciando inalterate le tariffe dei servizi comunali come i nidi, le mense ecc.Nessun taglio all'Irpef, sull'Imu una previsione di entrata di più 10 milioni di euro. Indifferente agli anni di forte recessione dovuti alla pandemia, ecco una previsione di entrate straordinarie di 15 milioni di euro di recupero sulla fiscalità. Il fascino della patrimoniale per la sinistra persiste. Vola anche la spesa per i dipendenti comunali, 4.700.000 euro in più e come se non bastasse 750.000 euro in spese di consulenze esterne. Altrettanto incredibile il dover destinare circa 3.000.000 di euro per coprire probabili perdite di società partecipate, come è clamoroso il dato degli accantonamenti per fondi rischi che ammontano nel 2022 a oltre 10 milioni di euro. Questo dato dimostra la scarsa qualità gestionale dell'amministrazione che continua a correre rischi tanto saranno poi i cittadini a pagare - chiude Spaggiari -. Rimane in cassa un avanzo milionario che magari verrà utilizzato il prossimo anno, quando scadrà la consigliatura'.