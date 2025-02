Bilancio Modena, Cgil spiega: 'No a stangata, l'accordo è su uso delle risorse'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Comune di Modena ci ha provato a tirare dalla sua parte i sindacati facendo passare il concetto di una intesa totale sul bilancio (foto sotto il titolo del comunicato del Comune di Modena), ma in realtà come spiega il segretario della Cgil Modena Daniele Dieci, il sì riguarda solo l'uso delle risorse aggiuntive (8 milioni di euro) derivanti dalla manovra, non la stangata stessa. Almeno questa è lo posizione particolare della Cgil.

In altre parole la Cgil si dice contraria all'aumento delle imposte, in primis l'addizionale Irpef, deciso dalla giunta Mezzetti, ma prendendo atto di questa scelta ha deciso di sedersi al tavolo per tentare di riequilibrare i sacrifici chiesti (e non condivisi) alle famiglie condividendo un percorso di riduzione delle tariffe, delle rette e del costo dei servizi pubblici a favore di cittadini, lavoratori e pensionati.'No, non è così. Oggi viviamo una fase oltremodo complicata: retribuzioni basse, cittadini che hanno perso capacità di acquisto a causa dell'impatto devastante dell'inflazione, forte utilizzo della cassa integrazione (11 milioni di ore nel 2024), precariato dilagante (4 contratti su 5 nel 2024 sono a termine).

In un contesto così mettere le mani nelle tasche dei cittadini che rientrano nelle fasce più esposte è sbagliato. Pensiamo in particolare che il Comune di Modena abbia sbagliato a usare la leva dell'addizionale Irpef penalizzando soprattutto i redditi dai 15mila ai 28mila euro. Questo produrrà un impatto importante, soprattutto se abbinato agli aumenti decisi dalla Regione. Non possiamo permetterci che la fascia centrale della popolazione, penso a lavoratori dipendenti e pensionati sui quali grava il 90% dell'Irpef, si sobbarchi un peso simile'.'L'intesa riguarda la scelta di come usare le risorse aggiuntive che il Comune si è preso la responsabilità di raccogliere, in modo autonomo e senza l'appoggio della Cgil. Coi soldi recuperati abbiamo cioè condiviso un percorso che potremmo definire 'risarcitorio' nei confronti dei cittadini colpiti dalla manovra, un percorso che punta a riequilibrare gli effetti negativi degli aumenti, ad abbassare rette e tariffe lavorando sull'Isee, a ripensare le politiche abitative e a garantire servizi pubblici universalistici di qualità a beneficio di lavoratori e cittadini. Inoltre la condivisione riguarda, nel merito della manovra, la scelta di alzare l'esenzione Irpef a 15mila euro, una decisione importante e che sottoscriviamo completamente'.'Perchè quel documento si concentra sulla visione, dato per assodato quanto deciso dal Comune in termini di tassazione che, ripeto, la Cgil non ha condiviso. Noi, ad esempio, avremmo preferito puntare su una progressività massima sull'addizionale Irpef e su una maggiore tassazione sulle imprese rispetto ai lavoratori'.'Certo, ma quelli sono numeri non opinioni. Condividiamo completamente le critiche al taglio lineare deciso dal Governo sui trasferimenti agli enti locali e sul fatto che le fasce più deboli non hanno goduto affatto del taglio del nucleo fiscale. Abbiamo un Governo che mette in difficoltà gli enti locali costringedoli a fare ragionamenti non semplici in sede di Bilancio e sbagliando a loro volta. Tagliare sugli enti più prossimi alle persone si traduce inevitabilmente in manovre aggressive che puniscono lavoratori, cittadini e pensionati'.'La Regione ha scelto di non toccare l'Irpef per la fascia di reddito sotto i 28mila euro, ma l'impatto degli aumenti su bollo e ticket sanitari ha un impatto enorme'.