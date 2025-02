Bollino turismo Lgbt in Emilia Romagna, il M5s plaude: 'Passo avanti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L’annuncio dell’assessore al Turismo Roberta Frisoni sul primo progetto regionale dedicato al turismo Lgbtq è un passo positivo per l’Emilia-Romagna. Il riconoscimento dell’importanza di un segmento turistico in forte crescita e con un impatto economico significativo è una scelta strategica che condivido'. A parlare è Lorenzo Casadei, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna. 'Tuttavia, per attuare una vera inclusione, è necessario andare oltre la semplice identificazione di specifiche destinazioni Lgbtq per evitare l'effetto ghettizzazione che rischia di relegare la comunità Lgbt in determinate destinazioni, e lavorando affinché l’intero settore turistico si apra e si evolva in chiave inclusiva'.

'Il turismo arcobaleno non deve essere considerato come una nicchia isolata, ma come un’opportunità di crescita per l’intero comparto turistico regionale', continua Casadei.

'È fondamentale che ogni struttura e operatore, in ogni località, sia pronto ad accogliere in modo inclusivo, affinché tutta la comunità ne tragga beneficio. E’ importante dare dei punti di riferimento chiari al turista che sceglie la destinazione anche in base a questi parametri, ma altrettanto fondamentale è che anche il resto del settore turistico sia coinvolto attivamente in questo avanzamento culturale'.Il progetto della Regione, realizzato con il supporto di Sonders and Beach Group e Aitgl, prevede attività di formazione e l’adozione di certificazioni internazionali come Queer Vadis, oltre a eventi e campagne promozionali dedicate. 'Questi strumenti sono utili, ma devono essere integrati in una strategia più ampia che superi la logica della separazione e punti a un’ospitalità realmente aperta e inclusiva per chiunque'.

'E' essenziale investire in una formazione diffusa che coinvolga tutto il comparto turistico,' sottolinea il consigliere regionale, 'senza relegare il turismo Lgbt a specifiche aree o circuiti: un’Emilia-Romagna accogliente non si costruisce solo individuando luoghi dedicati alla comunità Lgbtq, ma facendo sì che ogni angolo della nostra regione sia pronto ad accogliere in modo aperto e rispettoso. Solo così il turismo arcobaleno potrà diventare un motore di sviluppo per tutti. È importante valorizzare e dare visibilità a quel tipo di turismo che in tanti paesi è già realtà, ma è fondamentale anche fare in modo che non sia solo la comunità Lgbtq ad esserne coinvolta: l’intero comparto turistico e tutta la comunità locale, dalle imprese agli albergatori fino agli abitanti stessi, devono essere parte attiva di questo cambiamento. Il turismo Lgbtq può rappresentare un'opportunità per l’intera Emilia-Romagna, ma solo se accompagnato da un cambiamento culturale profondo che abbracci tutto il settore, favorendo un’accoglienza diffusa e integrata, senza compartimenti stagni” conclude Casadei.