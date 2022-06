Bonaccini: 'Abbiamo inseguito per troppo tempo il M5S'

'Cosa deve fare il Pd? Io non ho consigli da dare a nessuno', ma 'noi abbiamo inseguito per troppo tempo il Movimento 5 stelle'. Lo dice il presidente dellì'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, stamane in collegamento con Agorà estate su Raitre. 'Non che non fosse giusto governarci insieme come abbiamo fatto o non sia giusto persino provare a fare un'alleanza che abbia contorni europeisti, progressisti e riformisti', aggiunge il governatore Pd, alludendo sempre al rapporto coi 5 stelle. 'Ma quando tu insegui qualcun altro dando l'idea che la mattina ascolti cosa fanno per decidere cosa fai di conseguenza tu, la gente quando va al voto tra la fotocopia e l'originale sceglierà sempre l'originale'. Secondo Bonaccini 'è quello che sta succedendo a Salvini con Giorgia Meloni'.'Ho stima vera di Carlo Calenda, ho fatto campagna elettorale per lui alle europee e lo ritengo un politico di talento e qualità.Il Pd 'avanzi una proposta e vediamo chi ci sta, senza dover litigare prima o litigare dopo. Io credo - dice ancora Bonaccini - che ci sia tutto il tempo e lo spazio per costruire una alleanza progressista e riformista ancorata all'Europa che possa battere questa destra, che sarà sempre più sovranista e populista'. Ai dem tocca dunque la proposta attorno alla quale costruire la coalizione da schierare, 'non so se un campo largo o un campo stretto, ma una proposta che possa interessare milioni di italiani'. L'invito è insomma ad aprire le porte, anche al civismo 'non più solo di protesta' che sta emergendo. 'Io - chiarisce poi il democratico - mi definirò orgogliosamente di sinistra tutta la vita, ma c'è tanta gente in questo paese che non si definirà mai di sinistra ma che di andare verso una destra a guida Salvini o Meloni non ha nessuna voglia. Tocca a noi fare una proposta politica convincente, ancorata all'Europa e che possa vincere le elezioni il prossimo anno'.