Bonaccini continua a pungolare Letta: 'Pd esca da salotto di sinistra'

Stefano Bonaccini contro gli 'scienziati' che vorrebbero un Pd unicamente a sinistra: il presidente dell'Emilia-Romagna li invita ad uscire dal 'salotto' e misurarsi con il mondo reale. 'Non dobbiamo lasciare la rappresentanza del riformismo a chicchessia', avverte Bonaccini che continua indirettamente a pungolare Letta . 'Io - precisa su Facebook - mi sento orgogliosamente un uomo di sinistra, ma non ho nostalgia del Pds o dei Ds, e convintamente contribuii a fondare il Pd come casa dei democratici, dei progressisti e dei riformisti, per unire culture e sensibilità differenti, con l'ambizione di conquistare anche nuovi elettori o recuperare chi ci aveva abbandonato'. Un Pd e un centrosinistra 'mai contro qualcuno, ma per qualcosa. Di fronte ad una destra così poco liberale e così tanto sovranista, diamoci da fare, allora. Per l'Italia e per i nostri figli, innanzitutto'.'Leggo - prosegue Bonaccini - che qualcuno ritiene invece che la funzione del Pd dovrebbe essere quella di rappresentare la sola sinistra. Fosse stato per tali scienziati non avremmo vinto le regionali, nè in città come Piacenza, Cento, Rimini o Riccione'. Invece 'che teorizzare strategie e soluzioni da un piedistall o- sottolinea poi il dem - consiglierei di girare e frequentare i territori, incontrare ed ascoltare le persone, a partire dai loro problemi e le loro inquietudini, sapere cosa sia una impresa o una partita iva, andare a parlare con chi lavora in fabbrica o con gli studenti delle scuole e delle università, così come occuparsi anche delle periferie o dei luoghi lontani dalle città, dove spesso chi ci vive, studia o lavora si sente meno considerato rispetto a chi si trova nelle città. Si chiama 'mondo reale' da conoscere e affrontare, non 'mondo virtuale' da commentare, magari seduti in salotto'.