Bonaccini e liste PD: 'Ora lasciare da parte mal di pancia e vincere'

'Non bisogna essere scelti perchè si appartiene a una corrente ma perchè si è capaci. Dopodiché, mi sembra si sia trovata una quadra e adesso l'appello che faccio per chi ha mal di pancia: legittimamente si può lamentare, ma le liste ore sono chiuse e l'unica cosa conta è battersi per cercare di ottenere il miglior risultato possibile e vincere le elezioni del 25 settembre. Io sono abituato a fare così'. Lo dichiara il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, commentando ai microfoni di 'Radio 24' la definizione delle liste del Pd per le prossime politiche.'Le cose che ho da dire le dico prima, ad esempio dissi che non volevo molti paracadutati in Emilia-Romagna e devo prendere atto positivamente- afferma Bonaccini- che la gran parte dei candidati, quasi tutti, sono donne e uomini, ragazze e ragazzi che vivono, lavorano, studiano e si impegnano in Emilia-Romagna, come credo fosse giusto perchè abbiamo bisogno di persone radicate nel proprio territorio'.'Io credo sia poco importante, ma lo dico davvero e chi mi conosce sa che lo penso, il destino di ognuno di noi. E' più importante darsi da fare per affermare le idee, i principi, i valori in cui si crede' -ha detto Bonaccini, interpellato su un suo possibile futuro ruolo ai vertici del Pd. 'Io adesso mi do da fare, come ho sempre fatto, per cercare di aiutare la comunità e la famiglia in cui credo e per cercare di portare il massimo di voti, per quello posso e che so fare, al mio partito e alla coalizione di centrosinistra per cercare di battere la destra. Tutto qua, è l'unica cosa che mi interessa'.