Bonaccini: 'Non mi faccio toccare sulla mia moralità e onestà'

Modena

'Una bella piazza piena questa sera a. Mi pare che la piazza di Salvini oggi fosse invece praticamente senza nessuno, e ho visto che a Bibbiano c'è il triplo di gente nella piazza delle sardine. Non saranno le piazza a decidere il voto, ma certamente danno fiducia. Ieri sera ero a Parma e c'era il quadruplo delle persone che erano con lui a Fidenza. Sono segnali incoraggianti, stiamo trovando tanta gente ovunque andiamo'. Così, questa sera prima di salire sul palco elettorale di, dove chiude la campagna territoriale in piazza Matteotti, a proposito della 'sfida' delle piazze oggi tra i centrosinistra e, di nuovo in piazza Grande nell'ambito del tour in Emilia verso il voto di domenica.'Hanno tentato di gettare fango su di me - ha detto dal palco Bonaccini riferendosi implicitamente al caso Jolanda -. Ma non sanno che se c'è una cosa su cui non mi faccio toccare è la mia moralità e la mia onestà'.Quindi il centrosinistra vincerà domenica? 'Io - confida Bonaccini prima di salire sul palco - penso proprio di sì, siamo una terra che sa cosa significa un buon governo e sa guardare oltre i propri confini, che compete con i territori più avanzati dell'Europa e del mondo. Per l'esperienza e la competenza che ho dimostrato, pur dovendo migliorare sempre, penso di poter garantire più affidabilità rispetto a chi non ha mai governato nemmeno un piccolo Comune'. Insiste Bonaccini: 'Questa Regione deve stare in mani sicure. La mia avversaria Lucia Borgonzoni ha proposto di modelli di altri Regioni proprio perchè non conosce l'Emilia-Romagna, che io invece mi tengo stretta'.E a Salvini che oggi aha attaccato sia Bonaccini sia il sindaco modenese, sulla sicurezza in primis, risponde Bonaccini: 'Non conoscono l'Emilia-Romagna, la buttano sul fango e sulle fake news. Oggi Salvini ha scritto un tweet per dire che l'Emilia-Romagna non ha assessorati al Turismo e all'Agricoltura, che invece abbiamo da decenni. Non studia nemmeno, non sa di cosa parla'. E se il sindaco di Bergamostasera in piazza Matteotti con tutti i colleghi modenesi, dice che invidia in Lombardia la sanità pubblica dell'Emilia-Romagna, aggiunge Bonaccini: 'Come Regione benchmark è stata indicata l'Emilia-Romagna un anno fa, del resto. La sanità in Lombardia funziona, ci mancherebbe, ma certamente per metà è appaltata ai privati. Noi invece continueremo a garantirla pubblica. Nelle Regioni dove governa la Lega la sanità pubblica la stanno tagliando, invece'.