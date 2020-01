Caso Jolanda, frasi choc di Bonaccini: 'Se vinco io non mi cercate più'

Jolanda

L'audio, per il momento, non esce, ma il sindaco del Comune ferrarese didi Savoia, Paolo Pezzolato, ora diffonde, su Facebook, il testo della telefonata ricevuta il 20 dicembre dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Una telefonata la cui registrazione è stata allegata all'esposto presentato dallo stesso primo cittadino ai carabinieri di Bologna, nel quale si lamentano presunte pressioni fatte da Bonaccini affinchè tre Comuni limitrofi rifiutassero di condividere condi Savoia alcuni dipendenti, dopo la decisione della vicesindaco Elisa Trombin di appoggiare la candidata di centrodestra Lucia Borgonzoni alle imminenti elezioni regionali.Nel suo post, Pezzolato spiega di voler 'puntualizzare alcune circostanze, in attesa che la magistratura si attivi' (sul caso la Procura di Bologna ha aperto oggi un fascicolo senza indagati nè ipotesi di reato, e ora lo trasmetterà a Ferrara per competenza territoriale), perchè 'da uomo, da sindaco e a tutela dei miei cittadini non posso permettere che escano informazioni come quelle che ho letto fra ieri ed oggi sulla stampa'. Bonaccini, scrive il sindaco, 'senza alcuna ragione istituzionale mi telefonò alle 9.44 del 20 dicembre, dicendomi, fra l'altro, queste testuali parole: 'io ieri sera ho parlato con Elisa... dalla telefonata non mi ha detto che si candida con la civica della Borgonzoni... se la scelta è quella è chiaro che poi succede qualcosa nei rapporti con voi...''. Inoltre, il presidente della Regione, stando a quanto riporta Pezzolato, aggiunse di avergli detto quelle parole 'Infine, nel testo della telefonata diffuso dal sindaco disi legge che Bonaccini, in quell'occasione, avrebbe detto, riferendosi alla scelta di Trombin di candidarsi con il centrodestra, 'io non ho detto che deve candidarsi con me... diceva di 'no', punto... sto dicendo che se me la ritrovo candidata di là', chiedendo poi a Pezzolato di 'parlarne con lei e dirle che ti ho chiamato... la cosa che dico solo è che dal candidarsi con me al trovarmela di là... chiaro che dopo allora c'è un giudizio'. A quel punto, afferma il primo cittadino, 'mi sentivo messo nelle condizioni di rispondere che le avrei parlato'. E pur avendo 'ribadito più volte che non c'entravo nulla in quella discussione politica legata alla scelta della Trombin - tira dritto il sindaco -(come il governatore lo ha definito recentemente) di certo bisognoso di supporto dalla Regione'. E dopo pochi giorni, ricostruisce Pezzolato, quando Trombin 'ufficializza la sua candidatura con la civica della Lega, mi vedo in poco tempo sottrarre in maniera anomala risorse di personale importantissime per il mio Comune, che mi erano state appena concesse' (la decisione, relativa ad una funzionaria, viene avallata anche dalla Lega in seno all'Unione dei Comuni). Da lì la decisione di 'chiamare il sindaco di Riva del Po, nonchè presidente dell'Unione Terre e Fiumi, Andrea Zamboni, e chiedergli spiegazioni per avermi tolto due persone autorizzate 10 giorni prima'. Telefonata registrata da Pezzolato, 'in ragione di quella sensazione che avevo tratto dalla telefonata di Bonaccini', e di cui il sindaco diriporta alcuni passaggi.