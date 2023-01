Bonaccini: 'Pd percepito come forza politica distante da lavoratori'

'Lo dico io prima che me lo diciate voi: arrivare davanti a una fabbrica non è risolvere il problema del Pd coi lavoratori'. Stefano Bonaccini, nell'arrivare ai cancelli di Mirafiori fa subito autocritica: 'Io penso che il Pd sia stato percepito come una forza politica distante da dove la gente lavorava'. Il Pd, non lui: 'Io lo faccio regolarmente', e ricorda il suo sostegno ai lavoratori durante la crisi della bolognese Saga Coffee. 'Abbiamo il dovere di andare a confrontarci: ascoltare, rischiare anche i fischi. Perché una classe dirigente autorevole la vedi quando le cose vanno male'. A tutti i livelli: 'Non può farlo solo il segretario: deve farlo il gruppo dirigente diffuso'.Ad attenderlo davanti alla fabbrica c'è una folla di cronisti e cameraman. Il presidente dell'Emilia-Romagna vuole incontrare i lavoratori, ma quando dal tornello della Porta 2 di Corso Tazzoli ne escono una dozzina si allontanano.Niente fischi, anzi alcuni arrivano apposta per incontrarlo, altri sembrano non conoscerlo ancora.Un delegato Fiom che ammette di non aver votato Pd lo rincuora: 'Apprezzo che uno venga e ci metta la faccia'.Bonaccini ci prova: 'Sono qui per farvi cambiare idea'. Alcuni operai con giacca Maserati si fanno la foto, un ex delegato gli fa i complimenti per 'l'atteggiamento'.Bonaccini parla di Torino: 'Questa terra è una terra dove l'auto rappresentava il core business, no? I disinvestimenti hanno fatto sì che la produzione si sia spostata da altre parti e ha creato mancanza di posti di lavoro'. Questo il quadro generale, quando gli chiedono un giudizio sulla situazione della fabbrica Bonaccini premette: 'Io vengo da un territorio che è una delle motor valley mondiali.

Credo che pochi conoscano il settore automotive quanto lo conosco io, che è fatto di grandi imprese come Maserati, che richiama Modena', ma anche di piccole, e Bonaccini racconta di aver incontrato da poco un artigiano terzista per Ferrari: 'E' pieno di imprese del genere da queste parti, o dalle mie parti'.

Poi il governatore candidato alla segreteria Pd va sulla transizione ecologica, una trasformazione in cui 'tenere insieme la ragioni del lavoro e dell'ambiente, per evitare che una transizione che non tenga conto degli investimenti da fare su linea produttiva, componentistica, nate per motori di altro tipo, non rischi di chiudere fabbriche e lasciare a casa i lavoratori.



Per questo abbiamo discusso con l'Unione europea'. Bonaccini prosegue auspicando 'norme flessibili rispetto ad alcune temporalità che rischiano di uccidere un settore, penso ad esempio quello delle supercar', di cui la sua Emilia è la culla italiana, 'che ne vende poche migliaia, ma se fermi quello fermi il lavoro e la vita di migliaia di persone'. Poi dice la sua su Mirafiori: 'Più in generale penso che questo sia un polo su cui bisogna investire, non disinvestire'. Sul precariato torna più volte, sia con gli operai che con la stampa Bonaccini: 'Finché il lavoro precario costa meno di quello stabile, stai tranquillo che non avrai l'opportunità di colpirlo. Bisogna fare provvedimenti che permettano persino all'impresa di avere un vantaggio a stabilire contratti di lavoro stabili rispetto a quelli precari'.

Le politiche del Governo non lo stupiscono, riconosce coerenza ma parla di misure sbagliate: 'Se tu estendi fino a 85.000 euro lordi i benefici fiscali e dici che la coperta è corta, la coperta la metti su chi sta già al caldo, chi è al freddo va al gelo'.