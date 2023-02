Bonaccini: 'Se diventerò segretario, costruirò nuovo gruppo dirigente'

Molti i temi dell'intervista, tra cui quello di un possibile ticket Bonaccini-Schlein: 'Se diventerò segretario chiederò certamente ad Elly di darmi una mano. Se dovesse prevalere lei, io, senza chiedere nulla per me, non ne ho bisogno, se vorrà, darò una mano. Ho sofferto troppo le divisioni dei gruppi dirigenti e credo che molti elettori si siano allontanati e stufati anche perché c'erano troppe rivalità. Certamente se diventerò segretario, costruirò un nuovo gruppo dirigente perché credo che sia giusto e fisiologico che, dopo l'ennesima sconfitta nazionale, il gruppo dirigente debba essere sostituito'.Infine, sulle possibili alleanze: 'Per quanto mi riguarda, non c'è tabù verso nessuno: certo senza il Pd non è possibile nessuna alternativa di centro sinistra. Quello che mi permetto però di dire è che almeno, ognuno nella propria autonomia, su alcune battaglie potremmo insieme fare opposizione in Parlamento e nel Paese'.