Bonaccini si smarca ancora dal Pd: segretario regionale non si candida

Clamoroso passo indietro di. Il segretario del Pd dell'Emilia-Romagna non si ricandiderà nel suo seggio di Ferrara, terreno diventato ormai ostico per il centrosinistra. Ormai scaduto il suo mandato da segretario regionale, Calvano potrebbe però in base ai rumors tornare in gioco per un ruolo nella nuova giunta, in caso di vittoria di Stefano Bonaccini il prossimo 26 gennaio.'Le elezioni regionali in Emilia-Romagna - scrive Calvano - saranno una sfida straordinaria ed entusiasmante. Sono in gioco il futuro della nostra terra e degli emiliano-romagnoli, cose che per me vengono prima dell'interesse personale di ciascuno di noi. In questa sfida, ognuno, per il ruolo che ricopre, dovrà dare il massimo. Da segretario regionale del Pd dell'Emilia-Romagna mi compete prioritariamente far sì che il mio partito sia organizzato e presente ovunque al meglio. In ogni quartiere, in ogni piazza, in ogni angolo della nostra regione. Questo impegno, richiestomi anzitutto dal presidente Stefano Bonaccini, non mi consentirà di concentrare tutti i miei sforzi su un unico collegio, così come meriterebbe invece il mio territorio'.Per questa ragione, scrive ancora Calvano, 'non sarò nella lista del Partito democratico di Ferrara. Il dispiacere c'è, è innegabile, perchè è stata una esperienza politica e umana per me straordinaria. Ho avuto l'onore di essere un legislatore della nostra bellissima regione, di collaborare con colleghi dai quali ho ricevuto più di quello che ho dato, di poter lavorare accanto a professionisti straordinari presenti nella nostra Regione. È stato per me un onore e un orgoglio che superano di gran lunga ogni personale dispiacere'.'In gioco c'è il destino di questa Regione e, conoscendo Paolo, non sono stupito della sua scelta - afferma Stefano Bonaccini - Ho chiesto a tutti i partiti e a tutte le forze civiche che mi sostengono di profondere il massimo delle energie per la sfida decisiva del prossimo 26 gennaio. Apprezzo molto che Paolo Calvano abbia scelto di dedicarsi interamente alla campagna del Pd in tutta la regione, da Piacenza a Rimini, rinunciando all'impegno che avrebbe comportato la sua candidatura nel collegio di Ferrara'. Bonaccini sottolinea: quella del segretario regionale 'non era una scelta dovuta e Calvano ha portato in questi anni un contributo riconosciuto da tutti anche come consigliere di quel territorio. Lo ringrazio quindi doppiamente per aver anteposto una responsabilità più grande alla pur legittima corsa personale'.