Borgonzoni: 'Serve osservatorio regionale per disabili'. Ma esiste già

Un Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità e un assessorato dedicato. Sono alcune delle proposte programmatiche che Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra, ha illustrato ieri alle Federazioni per le persone con disabilità Fish e Fand, incontrate all'NH Hotel di Bologna.



Ma la candidata leghista a detta dei 5 Stelle è caduta in una gaffe: l'osservatorio infatti esiste già.

«La Lega non usi la disabilità per fare demagogia. La candidata Borgonzoni ha lanciato la proposta di un Osservatorio regionale, senza sapere che esiste già (qui il link) e dal 2018» - affermano Marco Campanini, candidato consigliere per la lista M5S di Bologna e disabile, e Simone Benini, candidato alla presidenza.