Bosi (Alternativa popolare): 'Taglio alberi via Vedriani, nessuna risposta dall'assessore'

'Circa un mese fa ho chiesto al consigliere Giacobazzi di presentare in consiglio comunale un’interrogazione a risposta scritta sullo scandalo del taglio degli alberi e sulla mancata manutenzione del verde negli ultimi decenni in via Vedriani. Le domande fatte alla Giunta comunale erano molto precise: se intendeva, o meno, fare un intervento di messa in sicurezza della chioma degli alberi rimasti; se avrebbe tolto i ceppi degli alberi abbattuti e se intendeva sostituire gli alberi tagliati con dei nuovi. A nessuna di queste domande l’assessore Guerzoni ha dato risposta'. Così in una nota Alberto Bosi, segretario regionale di Alternativa Popolare.

'Tale atteggiamento è davvero sconcertante perché denota un’arroganza e una mancanza di riguardo verso i residenti che non ha giustificazioni. Sono anni che chiediamo all’amministrazione comunale di Modena che in via Vedriani venga effettuata una manutenzione del verde accurata ma, ad oggi, solo promesse e poche settimane fa si è anche sfiorata la tragedia con un grosso tronco che è caduto su una macchina. Visto che il centro sinistra modenese, come spesso capita, ha appena aumentato le tasse ai cittadini, almeno spenda bene queste risorse e investa nella salvaguardia del verde cittadino visto che l’aveva anche promesso in campagna elettorale' - chiude Bosi.

