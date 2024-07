'Bretella Campogalliano-Sassuolo, dalla Camera nuovo via libera'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il progetto prevede due assi secondari, uno di collegamento con la tangenziale di Modena e uno di collegamento con la tangenziale di Rubiera. Lo sviluppo complessivo del tracciato è di circa 20 Km.Il Governo si impegna a valutare la fattibilità, nei limiti di finanza pubblica, della realizzazione della bretella Campogalliano-Sassuolo, da considerarsi strumento fondamentale e funzionale ad un ulteriore sviluppo industriale del territorio interessato.

La storia del progetto è complessa e si dipana lungo un esteso arco di tempo: ha infatti superato positivamente, con prescrizioni, la procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via) e la verifica di ottemperanza alle prescrizioni nel 2005, su cui si espresse positivamente anche l’allora Ministro dell’Ambiente. A marzo 2008 il Cipe ha deliberato l’approvazione del primo stralcio del progetto, in attesa di valutare la fattibilità finanziaria della realizzazione dell’intero collegamento. In sede di Conferenza dei servizi (marzo 2009) la Regione ha trasmesso al Ministero il proprio parere favorevole, espressione della posizione comune degli enti locali interessati dal tracciato dell’opera' - aggiunge Daniela Dondi.

'Sono estremamente soddisfatta di questo risultato di grande importanza per il sistema economico-produttivo del territorio, per cui la Bretella sarà uno strumento fondamentale a garanzia di un ulteriore sviluppo” – continua il deputato Fdi -. Questo risultato, frutto di un intenso lavoro, giunge finalmente in porto dopo molti anni di attesa e diversi governi che si sono succeduti. Era il 2010 quando l’allora presidente della provincia di Modena dava l’opera in dirittura di arrivo e menzionava i 234 milioni di euro di finanziamento pubblico stanziati dal Governo Prodi, ma solo oggi il Governo di centrodestra ha dato il via libera alla realizzazione dell’opera'.