Brunetta e Muzzarelli uniti sul discriminare chi non si vaccina

'Un green pass rafforzato deve colpire soprattutto i non vaccinati, gli irriducibili che devono essere reclusi ed esclusi dalla vita collettiva e dall'economia'. Il ministro Renato Brunetta torna duramente all'attacco di chi pur liberamente e legittimamente ha scelto di non vaccinarsi. 'Non utilizzare delle strategie di rafforzamento del Green Pass' significa 'aprire il forno e far implodere il soufflé'- ha affermato in relazione anche alle proposte per nuove misure restrittive avanzate al governo dalla Conferenza Stato Regioni. Le Regioni insistono sulla necessità di un cambio di passo nella lotta al Covid e chiedono una 'riflessione urgentissima' con il governo alla luce dell'aumento dei casi, per 'salvare il Natale' ed evitare le restrizioni e chiusure previste per le zone gialle o arancioni.Una richiesta che il governo si dice disponibile ad accogliere 'a breve', forse già lunedì, anche se la linea di palazzo Chigi al momento non cambia: le uniche misure sul tavolo sono l'estensione dell'obbligo della terza dose al personale sanitario e la riduzione della durata del certificato verde, provvedimenti che il Consiglio dei ministri dovrebbe discutere nella riunione di giovedì prossimo. E dal ministro alla pubblica amministrazione, alla pubblica amministrazione di Modena il collegamento è proprio l'ipotesi di misure differenziate tra vaccinati e non vaccinati. Per il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli sposa l'idea che sarebbe 'ingiusto per chi si è vaccinato dover subire le restrizioni che il sistema delle fasce colorate ancora oggi prevede. Già da aprile scorso, insieme ad altri Sindaci, auspicavamo che vi fosse più libertà per chi si vaccina. Oggi, visti i dati della campagna vaccinale e con la previsione della terza dose - ha concluso Muzzarelli nel suo intervento in Consiglio Comunalein maniera diffusa, l’impostazione si conferma giusta' - per garantire sicurezza alle comunità e consentire la vita economica e sociale delle città”.