Bus gratis per studenti, Bonaccini mantiene (in parte) prima promessa

'Otto milioni di euro destinati al trasporto pubblico locale gratuito per gli under 14, che da settembre non pagheranno su bus e treni regionali, primo importante passo verso l’estensione del beneficio a tutti gli studenti fino a 19 anni nei cinque anni di mandato, senza escludere la possibilità di comprendere anche gli universitari'. E' questo uno dei passaggi chiave della manovra da 150 milioni complessivi di assestamento del Bilancio del bilancio regionale annunciata oggi dalla giunta Bonaccini.Bonaccini mantiene così (almeno in parte) una delle grandi promesse fatte in campagna elettorale. 'Vogliamo rendere gratuiti per tutti gli studenti dell'Emilia Romagna gli autobus, i treni regionali e qualsiasi mezzo del trasporto pubblico locale, dalle corriere nei tratti extraurbani al Metromare di Costa che collega Rimini e Riccione - disse Bonaccini -. Un piano da circa 25 milioni di euro coperti interamente dal bilancio regionale, grazie ai conti in ordine. Permetteremo a 600mila bambini (fascia d’età 5-19 anni) che frequentano le scuole dell’obbligo, dalle elementari alle superiori, di muoversi senza dover pagare un euro'.1. Riapertura Punti nascita2. Asili nido gratis per tutti i bambini3. Banda larga e Wi-fi per tutti entro il 20214. Riduzione di un terzo dei giovani che non studiano e non lavorano5. Agricoltura biologica al 25% del totale6. Impedire nuovi centri commerciali in terreno agricolo7. Chiudere progressivamente inceneritori8. Manutenzione strade: creare società regionale9. Altri 600 chilometri di ciclabili (quasi il 50% in più delle attuali)10. Piantare 4,5 milioni di alberi11. Rischio idrogeologico: raddoppiare risorse da 50 a 100 milioni12. Aumentare il fondo per la non autosufficienza13. Abbattimento tempi attesa per interventi chiurgici14. Azzerare dispersione scolastica15. 100% di acquisti green nel pubblico