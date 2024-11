Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ecco allora l'importanza di celebrare qui oggi, davanti a questo momento che simboleggia il muro che venne abbattuto dalla gente di Berlino quel 9 novembre 1989, l'idea di un'Europa ed un mondo che sappiano tutelare le libertà fondamentali dell'uomo, la libertà di circolazione delle persone e delle idee e i diritti fondamentali di tutte e tutti. Oggi più che mai è necessario lottare per far sì che gli ideali di uguaglianza e rispetto reciproco, fondamenti e garanti del futuro per le generazioni a venire, non siano calpestati e dimenticati'.