'Caos hub vaccinale Modena, polizia locale allo stremo'

'Da oltre quindici giorni la polizia locale è impegnata nella zona di via Minutara per cercare di migliorare il traffico congestionato nei pressi del centro vaccinale. Il presidio non si è fermato nemmeno durante le festività natalizie. Le pattuglie rimangono sul posto spesso cinque o sei ore senza nemmeno avere una pausa, un contributo quello degli agenti che sinora non ha avuto un riconoscimento da parte dell'amministrazione'. Così Elisa Fancinelli del Sulpl di Modena interviene sottolineando il ruolo svolto sino ad oggi dalla polizia locale di Modena nella gestione del caos che sta interessando la zona dell'hub vaccinale.'Per ridurre i disagi ai cittadini occorre realizzare in tempi brevissimi una collocazione differente tra i due punti vaccinali e di screening che, evidentemente, non possono coesistere nell'area della ex aereounatica'.