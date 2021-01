'Carabinieri aggrediti in pieno centro, ora espulsione immediata'

“Assoluta vicinanza e un doveroso grazie ai militari dell'Arma dei Carabinieri aggrediti da un giovane senegalese, ieri sera dopo essere intervenuti in centro città per l'ennesima rissa tra giovani e giovanissimi.L'episodio s’inquadra ormai nella quotidianità locale, grazie a sconsiderate politiche di accoglienza di cui gli stessi elettori di sinistra non si capacitano'. Così il senatore di Forza Italia Enrico Aimi ed il capogruppo di Forza Italia a Modena, Piergiulio Giacobazzi commentando l'ennesimo fatto di cronaca avvenuto in centro storico dove un ragazzo soccorso dai Carabinieri perché sdraiato a terra, u briaco, dopo un rissa, si è scagliato con calci pugni e testata contro i militari 'In conseguenza di flussi incontrollati di clandestini, intere zone di Modena sono definitivamente diventate a rischio ed ingovernabili. Confidiamo nella rapidità’ della giustizia e nell’espulsione dell’aggressore che forse avrebbe avuto più remore a prendere a capocciate la polizia senegalese, viste le probabili, nefaste, conseguenze. Qui è venuto il momento di dire chiaro e forte che non si può fare ciò che si vuole.”