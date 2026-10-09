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Carcere e comunità, a Modena confronto promosso dal Pd su sovraffollamento, diritti e reinserimento

Carcere e comunità, a Modena confronto promosso dal Pd su sovraffollamento, diritti e reinserimento

Alla presenza dell'assessore Camporota, del segretario regionale Tosiani e dell'onorevole Serracchiani. Coordina i lavori il direttore de La Pressa, Leonelli

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Ridurre il sovraffollamento, garantire dignità e diritti e costruire percorsi concreti di reinserimento: sono questi i temi al centro dell’iniziativa 'Carcere e comunità – Ridurre il sovraffollamento, ricostruire le persone', in programma sabato 17 ottobre alle 10 in via Marie Curie 22/B a Modena.

L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo giuridico e delle realtà sociali impegnate nel settore. Dopo i saluti del segretario provinciale Pd Massimo Paradisi e del segretario regionale Luigi Tosiani e l’introduzione di Rossella Caci (responsabile sicurezza, diritti e legalità del partito), si parlerà della realtà carceraria e della vita quotidiana negli istituti penitenziari, con gli interventi del garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia, dell’assessore comunale Alessandra Camporota, di Stefania Mannone dell'Ufficio Garante detenuti e di Gianpaolo Ronsisvalle, presidente Camera penale.

La seconda sessione sarà dedicata alle pene alternative e alla giustizia riparativa, con contributi dal mondo cooperativo, associativo e culturale (Cristina Muzzioli di Coop Eortè, Chiara Casali del Csi, Patrizia Comitardi di ZonaFranco e Salvatore Sofia del Teatro dei venti).

Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Debora Serracchiani, responsabile Giustizia della segreteria nazionale del Pd. A coordinare i lavori sarà Giuseppe Leonelli, direttore de La Pressa.

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La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

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