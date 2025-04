Suicidi e affollamento carcere Modena, il ministro risponde alla Camera: numeri drammatici

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Ministro della Giustizia ha risposto all’interrogazione dell’onorevole Stefania Ascari del MoVimento 5 Stelle riguardo alla situazione delle carceri, in particolare alla Casa Circondariale di Modena, che ha registrato una tragica sequenza di suicidi e morti tra i detenuti. Stando ai dati del Ministro, sono stati registrati tre decessi nella struttura, di cui due per cause da accertare e uno per suicidio. Ma il dato che fino ad ora non era emerso è quello dei tentati suicidi. Nel corso del 2024, nella casa circondariale di Modena, si sono verificati 48 tentativi di suicidio e 352 atti di autolesionismo. Al 27 febbraio 2025, la Casa Circondariale di Modena ospitava 574 detenuti (30 donne e 544 uomini), contro una capienza regolamentare di 372 posti, con un tasso di affollamento del 155,56%.



'Per far fronte alla situazione - ha affermato il ministro nella risposta - la Direzione Penitenziaria ha già preso provvedimenti per trasferire detenuti in altre strutture del distretto, con l’intervento del Provveditorato Regionale di Bologna che ha approvato la richiesta di sfollamento'Il Ministro ha sottolineato che 'il fenomeno suicidario è un problema complesso che non si può affrontare solo con statistiche, ma che necessita di un intervento sistematico e concreto. Il Governo ha ereditato una situazione delicata e ha lavorato per migliorare il sistema carcerario, intervenendo sia a livello normativo che finanziario. Un esempio di questo impegno è l’aumento delle risorse dedicate all’assistenza psicologica, con progetti specifici per tutelare la salute mentale dei detenuti, in particolare quelli con problemi di tossicodipendenza o disagio psichico'

In risposta alla risposta del Ministro, l’onorevole Stefania Ascari ha dichiarato che 'le carceri non possono e non devono essere considerate discariche sociali, luoghi in cui abbandonare ciò che la società non vuole vedere. Il carcere, secondo la nostra Costituzione, ha una funzione rieducativa, non punitiva fine a sé stessa. Ma perché questa funzione sia reale e non solo enunciata, servono scelte concrete, investimenti seri, una visione a lungo termine.Occorrono risorse per garantire la presenza stabile di personale sanitario, educatori, mediatori culturali, figure indispensabili per accompagnare i detenuti in un percorso di consapevolezza e cambiamento. È necessario offrire opportunità lavorative vere, attività sportive, laboratori teatrali, occasioni di studio e formazione professionale: strumenti attraverso cui una persona può ricostruire la propria dignità. E, soprattutto, dobbiamo restituire umanità al carcere. Le relazioni, gli affetti, gli incontri – anche intimi – sono parte integrante del percorso di reinserimento, di rieducazione, di rispetto per la persona.Una società che rinuncia a rieducare, è una società che sceglie la paura. Una società che investe nella dignità, anche in carcere, è una società che costruisce sicurezza vera e giustizia autentica.Prendo atto della risposta del Ministro Nordio, ma insisto nel sostenere che c'è ancora tanto da fare.' - ha concluso Stefania Ascari.Nella foto la deputata del MoVimento 5 Stelle Stefania Ascari è il ministro della giustizia Carlo Nordio.