Caro affitti, Fdi attacca: 'A Modena su servizi a studenti si è fatto male'

caro affitti e delle iniziative di protesta di queste ore interviene Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia. 'Leggiamo le dichiarazioni del segretario Pd Venturelli, puntualmente fuori luogo, ma questo oramai non ci sorprende più - attacca Negrini - L’ennesimo tentativo di scaricare la colpa delle problematiche della città al governo attraverso l’ormai quotidiano modus operandi tanto caro alla sinistra locale di mistificare la realtà per spogliarsi di qualsiasi colpa. Al segretario Venturelli ricordiamo quanto male si sia operato in termini di servizi agli studenti: basti pensare, ad esempio, all’assurda e fallimentare proposta dei posti letti all’Errenord riservati agli studenti. Un luogo sicuramente non idoneo ad ospitare giovani ragazzi e soprattutto ragazze'.'Fa sorridere come tutte le problematiche che prima non erano esistenti siano spuntate non appena il governo ha cambiato colore.Al partito democratico consigliamo di agire nell’interesse dei cittadini abbandonando questo stucchevole atteggiamento che appare, oramai, come un non più credibile disco rotto'.Sul tema è intervenuto anche Ferdinando Pulitanó, presidente provinciale di Fratellid’Italia. 'Modena conferma che le parole del ministro Valditara hanno un reale fondamento - commenta Pulitanó - Utilizzare gli studenti per contrapporsi al Governo la dice lunga su quanto la sinistra sia interessata alle sterili polemiche politiche piuttosto che alla risoluzione del problema.Evidentemente CGIL, PD e la sinistra universitaria dimenticano che sono loro i soli e unici responsabili dell’emergenza abitativa universitaria nella nostra città. Segnaliamo, ad esempio, il triste epilogo dello studentato di via delle Costellazioni che nulla ha a che fare con il progetto iniziale volto ad accogliere proprio gli studenti' - chiude Pulitanó.

'Ricordiamo infine che il Governo ha sbloccato immediatamente altri 660 milioni per l'acquisizione di nuovi posti letto dai fondi del Pnrr a cui vanno sommati i 400 già previsti dalla legge di bilancio e a cui si aggiungono altri 500 milioni per le borse di studio. Siamo a una cifra che nelle due tranche supera il miliardo e mezzo di euro per il solo sostegno al diritto allo studio per gli universitari. Fratelli d'Italia crede che la cultura sia il miglior mezzo per emanciparsi e per fare fronte alle richieste che ogni giorno arrivano dal mercato del lavoro. Per questo migliorare le condizioni di vita degli studenti è un imperativo a cui il Governo non intende sottrarsi. Al contrario della sinistra che ha governato per anni e non si è mai occupata concretamente di questi problemi', chiosano i due dirigenti.