Caro bollette, Muzzarelli: 'Bloccare per almeno 6 mesi i distacchi'

Sono giunte le prime adesioni all’ appello di sei associazioni di consumatori modenesi , di ACLI e ARCI di Modena, affinché il Governo sospenda, almeno per sei mesi, i distacchi di energia nei casi di morosità incolpevole.Ha aderito all’appello il vescovo di Modena don Erio Castellucci, il Presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e i colleghi sindaco di Formigine, Maria Costi, di Fiorano, Francesco Tosi, di Nonantola, Federica Nannetti, di Soliera, Roberto Solomita e di Finale Emilia, Claudio Poletti. Hanno aderito anche i segretari generali di CGIL di Modena, Daniele Dieci, di CISL Emilia centrale, Rosamaria Papaleo, di Uil Modena, Luigi Tollari.'Ho firmato l'appello per chiedere una moratoria nei distacchi di energia, a partire da singoli e famiglie più vulnerabili - scrive Muzzarelli -. Cresce l'inflazione a livelli che non si vedevano da quarant'anni, crescono i prezzi dei beni di prima necessità, crescono i costi del gas e dell'energia elettrica. Mentre i redditi sono fermi o arretrano, anche a seguito del ricorso agli ammortizzatori sociali, il costo delle bollette diventa insostenibile per tanti cittadini. E' necessario bloccare per un tempo sufficiente, almeno sei mesi, i distacchi, impedendo che tante famiglie, che tanti cittadini e cittadine, si trovino ad affrontare l'inverno privi di riscaldamento e di energia elettrica'.