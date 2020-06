'Caro Bonaccini per bonus medici Lombardia ha stanziato 223 milioni'

'Capisco l’affanno di chi è sempre costretto a rincorrere, ma il senatore leghista Corti critica con scarsa cognizione di causa, solo per il gusto della polemica politica fine a se stessa. Posto che quello che promettiamo noi lo manteniamo, può il senatore dirci quante regioni lo abbiano previsto e finanziato e in quelle regioni quanti specializzandi lo abbiano già ricevuto?'. Così ieri il presidente della regione Emilia Romagnaha replicato ieri al senatore modenese del Carroccioche aveva sottolineato, insieme al consigliere regionale Stefano Bargi, il ritardo nel mantenimento della promessa della Regione circa il riconoscimento economico ai medici specializzandi.Immediata la risposta dello stesso Corti.'Il presidente Bonaccini mi accusa di scarsa cognizione di causa per aver chiesto conto dei tempi di erogazione del riconoscimento promesso a soccorritori, medici specializzandi e volontari che si sono spesi nei mesi dell'emergenza sanitaria. Nel farlo Bonaccini stesso snocciola i dati dei fondi accantonati e afferma di essere al lavoro per condividere con associazioni e università i modi dell'erogazione. I dati sui fondi in Emilia sono noti, mentre di fatto constatiamo come Bonaccini non abbia una risposta certa sui tempi necessari affinchè i beneficiari possano godere di quanto promesso. Questo è un dato di fatto e ne prendiamo atto, al di là dei soliti modi inutilmente presuntuosi del governatore emiliano - afferma Corti -. Infine Bonaccini mi sfida a citare analoghe iniziative da parte di altre Regioni. Ricordo che la Lombardia ha stanziato 223 milioni di bonus per medici, infermieri e operatori sanitari: 100 milioni dalle Risorse aggiuntive regionali e 123 (di cui 41 nazionali) come bonus straordinari. I soldi arriveranno nelle tasche degli operatori lombardi nella busta paga di giugno. In Emilia Romagna parliamo complessivamente di 65 milioni per i famosi mille euro per medici e infermieri a cui si sommano appunto i 3,5 milioni di euro (2,3 con decreto di Bonaccini, 1 da risorse straordinarie e 354mila per il volontariato) per soccorritori e specializzandi. Sui tempi di erogazione di questi ultimi fondi nulla si sa. Ecco il confronto, caro Bonaccini'.