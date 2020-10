Carpi Calcio, Simone Morelli lascia: è stato presidente meno di 2 mesi

L'esperienza dell'ex vicesindaco di Carpi Simone Morelli alla guida del Carpi Calcio è durata meno di due mesi. Divenuto presidente il 21 agosto ( qui l'articolo ), Morelli lascia ufficialmente oggi. Un epilogo dovuto alla rottura provocata dal no a una nuova fidejussione di Banca Cerea. Gli sviluppi odierni sono riferiti da TuttoC.com. Il Consiglio d'amministrazione del club tenutosi oggi pomeriggio ha visto l'addio di Simone Morelli. Il nuovo presidente è Matteo Mantovani (Ncs), vice presidente Federico Marcellusi (Vft). Via il team manager Soviero, mentre Alfonso Morrone resta in carica come direttore generale. Al momento Morelli resta formalmente solo socio col suo 9%, almeno fino al prossimo aumento di capitale che dovrebbe avvenire a gennaio.