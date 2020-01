Carpi, Europa Verde: 'Volantinaggio in stazione per gli studenti'

Questa mattina Europa Verde ha organizzato in contemporanea, in tutte le principali stazioni ferroviarie della Regione Emilia Romagna comprese Carpi e Modena, un'iniziativa di volantinaggio dalle 7 alle 9 del mattino a favore dei pendolari che per studio e lavoro ogni mattina utilizzano i treni. 'Muoversi meglio per inquinare meno' - lo slogan scelto dai Verdi che in questa tornata elettorale regionale sostengono la candidatura di Stefano Bonaccini. Ricordiamo che proprio Bonaccini negli ultimi giorni di campagna elettorale ha promesso di rendere gratuito l'uso dei mezzi pubblici per gli studenti.