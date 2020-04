Carpi, Giorgio Cavazzoli dice addio a Forza Italia

'Dopo un'attenta e ponderata riflessione, dopo aver militato per sette intensi anni in Forza Italia, ho deciso di uscire dal partito'. Così Giorgio Cavazzoli, storico esponente di Forza Italia di Carpi, oggi consigliere Ucman e a Finale Emilia dice addio al partito di Berlusconi.

'A mio parere la mancanza di democrazia interna in Forza Italia è da sempre stata la vera causa della debacle a livello regionale e locale - afferma Cavazzoli -. Nel 2016 con alcune amiche ed amici promuoviamo il tesseramento a Forza italia e riusciamo a convincere oltre 700 persone di Modena e provincia Provincia a tesserarsi, ma il Congresso non viene mai convocato. Nel 2017 e nel 2018 lavoriamo insieme per rinnovare le iscrizioni a Forza Italia nella speranza che si tengano finalmente dei congressi democratici ma nulla accade. Nel 2019 alle elezioni amministrative di Carpi, la lista di Forza Italia dove sono candidato raccoglie poco più di 1.900 voti e per la prima volta dal ’94 Carpi non elegge un consigliere comunale. Infine nel 2020 a gennaio, nonostante la campagna elettorale massiccia dei militanti di Carpi, ed un candidato al consiglio regionale carpigiano (Massimo Barbi ndr), Forza Italia raccoglie poco più di 670 voti perdendo quasi due terzi dei consensi in soli 8 mesi. Oggi siamo in piena emergenza coronavirus, ma dopo la debacle di gennaio in Forza Italia, nessuno ha mai fatto un minimo di autocritica o di analisi per cercare di capire come mai più di 1.300 elettori in soli otto mesi hanno cambiato il loro voto? Dinnanzi a questo immobilismo e chiusura e di fronte a minaccie da parte di chi ha solo ruoli nel partito per nomina e non derivanti da elezioni democratiche non è deontologicamente e politicamente possibile pensare di condividere anche un metro di strada con costoro. Serve un coinvolgimento di persone nuove che desiderano il Bene del nostro territorio e che veramente intendono fondare il centro-destra su principi di democrazia, rispetto e chiarezza'.



Cavazzoli resta comunque consigliere a Finale Emilia nella lista Sandro Palazzi sindaco e aderisce nell'Ucman al gruppo composto da Marian Lugli (esponente Fdi) e Stefano Venturini. Per ora nessuna adesione formale ad altri partiti.