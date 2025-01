Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il sindaco di Carpi Riccardo Righi ha formalizzato oggi, con il decreto di nomina, l'incarico a tempo determinato ed a tempo pieno - ai sensi del famoso articolo 90 – di addetto stampa a supporto agli organi di direzione politica, a Laura Elena Parenti.'A seguito di una selezione che ha visto partecipare oltre trenta interessati, ho selezionato la dottoressa Parenti in virtù della sua importante esperienza in Uffici stampa di enti strutturati come Provincia e Comune di Modena. Il suo lavoro sosterrà, insieme agli uffici competenti, gli interventi di miglioramento della comunicazione che stiamo mettendo in atto, sia verso gli organi di stampa che i cittadini' - dichiara il sindaco Righi.Laura Elena Parenti, giornalista professionista, è da vent'anni nel campo della comunicazione istituzionale di diversi enti, prima la Provincia poi, da diversi anni, nell'ufficio stampa del Comune di Modena. L'arrivo a Modena del nuovo capo ufficio stampa , il toscano Nicola Maggi, ha portato dunque Laura Parenti a scegliere di cambiare ed è stata scelta dal sindaco di Carpi.