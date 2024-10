Modena, pure Mezzetti sfrutta l'art.90: assunti giornalisti senza bando

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Anche il nuovo sindaco di Modenaha deciso di rinnovare parte dell'ufficio stampa comunale in questo modo, prorogando per 5 anni il contratto a tre giornalisti in scadenza. Si tratta di Enza Poltronieri, Lucia Maini (per entrambe compenso base di 23.212 euro lordi all'anno ai quali si somma un importo lordo annuo di indennità ad personam sostitutiva del salario accessorio pari a 12mila e 500 euro) e Maria Laura Parenti (compenso base di 21.392 euro lordi all'anno ai quali si somma un importo lordo annuo di indennità ad personam sostitutiva del salario accessorio pari a 5000 euro le quali, con delibera di giunta del 18 settembre sono state rinnovate fino a scadenza del mandato del primo cittadino.

Lo stesso ufficio stampa era già stato assunto alle dipendenze dirette di Muzzarelli senza bando. Insomma cambia il sindaco, ma non cambiamo le modalità.

Da notare che l'uso dell'articolo 90 è stato censurato dallo stesso Ordine dei giornalisti. 'L'idea dell'Ordine dei giornalisti Emilia-Romagna è di verificare la questione nel consiglio dell'Ordine, e fare un'operazione di moral suasion nei confronti dei sindaci per il rispetto della legge 150/2000, e tenere quella legge quando si fanno le assunzioni per una corretta informazione ai cittadini; poi scriveremo all'Associazione nazionale comuni italiani per parlare dell'argomento' - aveva detto Silvestro Ramunno, presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna.

Per il ruolo di capo ufficio stampa invece, dopo la fine del rapporto di lavoro con Roberto Righetti, si procederà a una forma di selezione (non si sa ancora di che tipo).