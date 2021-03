Carpi, l'ex Fdi Cristian Rostovi sbarca in Forza Italia

Nuovo ingresso in casa Forza Italia. Entra nel direttivo provinciale Cristian Rostovi e ottiene una delega ‘pesante’, quella alla formazione e al supporto ai consiglieri.“L’ex esponente di Fdi e storico consigliere comunale a Carpi – spiega il coordinatore Piergiulio Giacobazzi - ha deciso di aderire a Forza Italia e si è messo a disposizione del partito. In questi anni si è contraddistinto per lo stile sobrio e l’opposizione fattiva. Per noi rappresenta un nuovo tassello importante per rafforzare il partito a Carpi, ma non solo. Per questa ragione ho chiesto a Cristian di occuparsi della formazione politica e di mettere a disposizione la sua esperienza a supporto dei nostri assessori e dei nostri consiglieri”.Nelle scorse settimane erano stati nominati altri due carpigiani nell'organigramma di Forza Italia, Alberto Ferrari come Coordinatore delle Terre d’Argine e Massimo Barbi referente della città.“Abbiamo il piacere di conoscere Cristian – spiegano senatore Enrico Aimi e il consigliere provinciale Antonio Platis – dai tempi del Popolo della Libertà. Si è sempre dimostrato un consigliere attento e che ha svolto l’attività con passione e amore per la sua città. Ha ottenuto risultati importanti e concreti, incidendo nelle scelte della città sia con la giunta Campedelli che quella Belleli. Oltre alla politica, Rostovi merita una menzione speciale per aver prestato servizio militare nei bersaglieri e come Casco Blu dell'ONU nella missione di pace in Somalia, una delle prime e più impegnative dopo la seconda guerra mondiale.”“Ho accettato con entusiasmo l’incarico vista anche l’antica amicizia che mi lega agli amici di FI. In questo momento – commenta il neo dirigente Cristian Rostovi – il partito di Berlusconi è l’unico antidoto all’antipolitica e al qualunquismo e rappresenta, con l’ingresso nel governo Draghi, l’ultima possibilità per salvare il nostro Paese dalla pandemia e dalla crisi economica. Anche la destituzione del Commissario Arcuri, e la nomina del Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo a nuovo Commissario all’Emergenza Covid va nella direzione giusta del “fare”, indicata dal Presidente Berlusconi. Questo è il tempo delle responsabilità. Il mio impegno all’interno di Forza Italia sarà concentrato sulla delega che mi è stata assegnata, anche se non mancherà, in sinergia con gli altri coordinatori carpigiani, uno sguardo alla mia città, viste le importanti e decisive sfide che avremo davanti. In primis il nuovo Ospedale e il rilancio del tessuto produttivo”.