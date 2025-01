Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'intervento nel caso del 50enne colpito da arresto cardiaco nel carpigiano e deceduto sul posto è stato 'tempestivo, idoneo e appropriato'. A dirlo in una nota è l'Ausl di Modena che replica al vicecoordinatore di Forza Italia Antonio Platis che sul caso ha presentato un esposto in Procura.'In merito al comunicato stampa di Antonio Platis, l’Ausl di Modena, rinnovando a nome dei professionisti la propria vicinanza alla famiglia del paziente, precisa che per l’intervento in questione, ricevuta la richiesta di soccorso, la Centrale operativa del 118 ha inviato il mezzo di soccorso avanzato più vicino, giunto sul posto in 4 minuti - afferma l'Azienda sanitaria -.

I professionisti intervenuti hanno avviato da subito le manovre avanzate di rianimazione cardiopolmonare, mettendo in atto tutte le procedure assistenziali necessarie come previsto dai protocolli, tra cui defibrillazione, somministrazione farmaci e gestione avanzata delle vie aeree, che però purtroppo non hanno sortito l’effetto sperato, in ragione della gravità del malore che aveva colpito il cittadino, che non ha mai ripreso il circolo spontaneo. Infine, il mezzo medicalizzato, inviato sempre dalla Centrale operativa 118, è giunto sul posto in 17 minuti dalla sua attivazione. Purtroppo, per l’irreversibilità delle condizioni del paziente, non avrebbe comunque potuto eseguire ulteriori manovre. L’intervento del primo equipaggio avanzato intervenuto, la cui formazione prevede tra le altre cose proprio la frequentazione di corsi per il trattamento di situazioni di arresto cardiaco, è stato dunque tempestivo, idoneo e appropriato, come indicato dalle linee guida regionali e internazionali'.