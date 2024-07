Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La situazione che si é profilata descrive uno scenario che richiede la massima attenzione da parte di tutti, dove diventa prioritario per il bene dell’azienda il ricompattarsi come soci pubblici per dare indirizzi forti al Cda, perchè lavori per garantire un futuro economicamente sostenibile dell’azienda. Si chiede infatti che nei prossimi mesi venga redatto un piano industriale coraggioso ed innovativo che dovrà ad avviso di tutti portare alla risoluzione delle criticità in essere, ma non solo, dovrà allo stesso tempo, trovare modalità per garantire la crescita dell’azienda. Per farlo servirà la massima collaborazione di tutti nell’attesa di costituire un patto di sindacato per il quale tutti i 21 sindaci hanno già iniziato a lavorare - afferma la nota -. Come Amministratori e come soci pubblici di Aimag riteniamo quanto mai necessario, in questa fase, lavorare in via prioritaria alla costruzione di un patto di sindacato, per delineare una visione comune, unitaria e di prospettiva della società, già da subito, in attesa del tempo necessario per arrivare alla sottoscrizione del nuovo patto, lavoreremo uniti per affidare obiettivi sfidanti al Cda in vista dell’elaborazione del piano industriale'.